Иран зарегистрировал Спутник V

Иран одобрил препарат от коронавируса российского производства для экстренного пользования.

В Иране зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на своей странице в Twitter в пятницу, 29 января.

Вакцина одобрена только для экстренного пользования.

Iran approves #SputnikV vaccine under the emergency use procedure. pic.twitter.com/GNOpe3DApV — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 29, 2021

Ранее стало известно, что данный препарат одобрили в Гвинее.

До этого стали известны сроки поставки вакцины Спутник V в "ДНР".



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