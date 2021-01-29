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Иран зарегистрировал Спутник V

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Иран одобрил препарат от коронавируса российского производства для экстренного пользования.
В Иране зарегистрировали российский COVID-препарат
В Иране зарегистрировали российский COVID-препарат

В Иране зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на своей странице в Twitter в пятницу, 29 января.

Вакцина одобрена только для экстренного пользования.

Ранее стало известно, что данный препарат одобрили в Гвинее.

До этого стали известны сроки поставки вакцины Спутник V в "ДНР".
 

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Теги: Россия, Иран, Вирус, вакцина, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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