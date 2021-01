Иран зарегистрировал Спутник V

В Иране зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на своей странице в Twitter в пятницу, 29 января.

Вакцина одобрена только для экстренного пользования.

Iran approves #SputnikV vaccine under the emergency use procedure. pic.twitter.com/GNOpe3DApV