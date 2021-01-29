Иран зарегистрировал Спутник V
Иран одобрил препарат от коронавируса российского производства для экстренного пользования.
В Иране зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на своей странице в Twitter в пятницу, 29 января.
Вакцина одобрена только для экстренного пользования.
Iran approves #SputnikV vaccine under the emergency use procedure. pic.twitter.com/GNOpe3DApV— Sputnik V (@sputnikvaccine) January 29, 2021
Ранее стало известно, что данный препарат одобрили в Гвинее.
До этого стали известны сроки поставки вакцины Спутник V в "ДНР".
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