В Туркменистане зарегистрировали вторую российскую COVID-вакцину

Минздрав Туркменистана первым после страны-производителя зарегистрировал вторую российскую вакцину ЭпиВакКорона.

Российская вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона прошла процедуру регистрации в Туркменистане. Препарат разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Вектор, пишет Orient.

Центр регистрации лекарственных средств и государственного контроля при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана выдал соответствующее свидетельство.

Теперь в стране разрешено закупать и использовать новый препарат.

Вакцина ЭпиВакКорона была зарегистрирована в октябре 2020 года. Туркменистан - первая страна после страны-производителя, где препарат получил официальное одобрение.

Ранее сообщалось, что Гвинея и Иран зарегистрировали российскую вакцину Спутник V.

Напомним, что стали известны сроки поставки вакцины Спутник V в "ДНР".



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