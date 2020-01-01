В Польше задержали пять украинцев на подпольной табачной фабрике

Фабрика располагалась на двух этажах, а в производственный цех можно было добраться только скрытым лифтом.

Нелегальную фабрику ликвидировали еще в ноябре cbsp.policja.pl

В Польше возле Вроцлава правоохранители обнаружили незаконную фабрику по производству сигарет, на которой работали пть граждан Украины. Об этом сообщает Центральное следственное бюро полиции Польши.

Фабрика располагалась на двух этажах, а в производственный цех можно было добраться только скрытым лифтом.

Всего в производственном цехе задержали восемь человек. Изъята полная производственная линия, 400 тысяч готовых сигарет и 1,4 тонны табака на сумму примерно 2 млн злотых.

Только в ноябре прошлого года преступная группа могла изготовить примерно 8 млн сигарет.

Также сообщается, что оперативные мероприятия провели еще в ноябре прошлого года, но в интересах следствия и в связи с необходимостью проведения очередных обысков, информацию о ликвидации фабрики сигарет неподалеку Вроцлава не обнародовали.

В другом уезде правоохранители обнаружили склад с незаконными сигаретами, табаком и другими компонентами для изготовления сигарет. Там также задержали очередного подозреваемого.

Всех задержанных взяли под временный арест. По словам полиции, число подозреваемых вероятно будет увеличиваться.

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Ранее во Львовской области разоблачили мощное подпольное производство сигарет. В цеху ежемесячно могли производить до 1,5 млн пачек сигарет.

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