ObamaPad и Teorem Макрона. Смартфоны президентов

Президенты тоже хотят пользоваться современными гаджетами, но далеко не всем это разрешают в целях безопасности.

Электронные устройства президентов – самые привлекательные хакерские объекты в мире.

Кибербезопасности сейчас вообще уделяется особое внимание, первых лиц так тем более. Это приводит к тому, что лидерам государств запрещают пользоваться обычными смартфонами. Кто-то, как Дональд Трамп, всеми запретами пренебрегает, для кого-то создают модифицированные гаджеты.

Корреспондент.net собрал информацию о том, какими гаджетами пользуются сильные мира сего.

iPad для Обамы

Став президентом США в 2009 году Барак Обама настолько привязался к своему Blackberry, что несколько недель боролся с советниками по безопасности, чтобы оставить его.

По данным BBC, в итоге Обаме разрешили оставаться на связи с некоторыми коллегами и личными друзьями по своему старому телефону.

Когда в 2010 году вышел iPad, естественно, президент захотел себе его. Поэтому советники по национальной безопасности создали ObamaPad - "усиленный" и более безопасный, чем обычный iPad. Такие же создали и для его работников.

Говорят, что в iPad Обамы просто не было Wi-fi.

iPhone Трампа

До недавнего времени Дональд Трамп был одним из самых активных пользователей Twitter. Долгое время у него был отдельный iPhone, на котором был установлен только Twitter и браузер для просмотра новостных сайтов.

webeenow.com

Еще один iPhone Трамп использовал только для звонков.

По внутренним протоколам Белого дома, президенту необходимо ежемесячно менять телефоны ради безопасности. Но Трамп отказывался это делать под предлогом того, что это «слишком неудобно».

В декабре 2019 года CNN сообщило, что Трамп «продолжает использовать персональный мобильный телефон для совершения звонков, несмотря на неоднократные предупреждения о том, что это может сделать его уязвимым для наблюдения другими странами».

Тренажер Байдена

Джо Байдена видели в Apple Watch. Он также пользуется велотренажером Peloton с дисплеем, камерой и микрофоном - все подключено к интернету. Тренажер вызывал вопросы у охраны.

"Очень редко можно найти устройство, которое невозможно сломать, - говорит Герберт Лин из Стэнфордского университета. - Большинство устройств, которые невозможно сломать, не имеют пользы, потому что не могут коммуницировать".

По словам биографа Байдена Эвана Оснос, новый президент США пользуется приложением Apple News. И это тоже может быть проблемой, ведь сложнее всего защитить программное обеспечение.

Особый телефон Макрона

Эммануэль Макрон пользуется сверхзащищенным военным криптографическим мобильным телефоном Teorem производства оборонной компании Thales. Кроме того, французские издания в конце 2017 года писали, что у президента также есть iPhone и Samsung Galaxy S7 edge со спецзащитой, которыми он пользуется для личной связи.

Blackberry Меркель

Меркель всегда считалась приверженцем бренда Blackberry. В 2014 году сообщалось, что Меркель использует усовершенствованную модификацию модели Q10, защищенную от прослушивания благодаря крипточипу.

BBC

Также известно, что за безопасностью смартфонов первых лиц Германии следит дюссельдорфская компания Secusmart. Она устанавливает на аппараты программное обеспечение для шифрования, а также собственные карты microSD, которые мешают посторонним получить доступ к информации.

Путин без смартфона

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что у него нет личного смартфона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков несколько лет назад заявил: владение смартфоном предполагает «полную прозрачность», которой у главы государства быть не должно.

Песков заметил, что «старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут».

iPhone Зеленского

В 2020 году президента Украины Владимира Зеленского видели с iPhone 11 Pro. Возможно, глава государства взял себе уже более свежую модель.