В России при столкновении микроавтобуса и фуры погибли 10 человек

Столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen.

В Самарской области РФ произошло тройное ДТП, в котором погибли 10 человек и еще 14 пострадали. Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 29 января.

Указано, что авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 Урал в районе села Заборовка Сызранского района. Столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Фуру с прицепом занесло, в результате чего произошло лобовое столкновение с микроавтобусом, который ехал в Сызрань.

Как сообщил агентству источник в медицинских кругах региона, микроавтобус практически уничтожен в результате аварии.

"Точное количество погибших не удается подсчитать, так как автобус полностью разбит", – сказал собеседник агентства.

Местные власти задействовали санавиацию для эвакуации пострадавших.

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Напомним, в России под Краснодаром грузовик КамАЗ на полной скорости протаранил микроавтобус с пассажирами. Тогда погибли восемь человек.

Также сообщалось, что в Ростовской области РФ на трассе перевернулся автобус, который ехал из Москвы в "ЛДНР". Погибли два человека и еще трое пострадали.

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