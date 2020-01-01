В Польше в 2020 году умерло наибольшее количество людей с 1946 года

Больше всего человек умерло с приходом второй волны пандемии в Европу. Также зафиксирована рекордно низкая рождаемость с 2003 года.

В прошлом году в Польше скончалось максимальное количество людей с 1946 года. Умерло около 477 тысяч человек - примерно на 67 тысяч больше, чем в 2019 году, пишет RMF 24.

По предварительным данным, население Польши на конец 2020 года составило 38 268 000 человек. Население в указанный период уменьшилось на 115 тысяч по сравнению с годом ранее.

Максимальная смертность была зафиксирована в четвертом квартале, когда количество смертей выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Только в декабре скончались более 54 тысяч человек.

Издание отмечает, что в этот период началась вторая волна заболевания коронавирусом в Европе.

В Польше также стали меньше появляться на свет дети. Так, в прошлом году в стране родилось 355 тысяч детей – худший показатель с 2003 года.

Как сообщалось ранее, в Польше сделали более миллиона COVID-прививок. Две дозы препарата от коронавируса получили уже 150 тысяч.

Напомним, что в Польше из квартиры выгнали больного коронавирусом украинца.

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