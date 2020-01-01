Путин подписал закон о продлении ДСНВ

Продление ракетного договора отвечает национальным интересам России, подчеркнули в Кремле.

Подписанный Путиным закон вступает в силу со дня его официального опубликования Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3) до 5 февраля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 29 января.

"Ратифицировать Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", – говорится в документе.

Указано, что федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщается на сайте Кремля, законом ратифицируется соглашение о продлении ДСНВ от 2010 года, заключенное 26 января 2021 года между Россией и США в форме обмена нотами.

"Продление договора отвечает национальным интересам Российской Федерации, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире, а также благоприятно скажется на международной обстановке и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения", – отметили в Кремле.

Ранее на этой неделе стало известно, что Москва и Вашингтон начали работу над продлением срока действия ДСНВ. Вашингтон предложил продлить его на пять лет.

А 26 января президент США Джо Байден провел телефонный разгор с Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили продление ДСНВ.

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