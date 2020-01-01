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Генсек ООН привился от COVID-19

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Антониу Гутерреш получил первую дозу американской вакцины Moderna в Нью-Йорке. Он считает, что доступ к вакцине должен быть у всех людей в мире.
Вторую дозу Гутерреш получит позже
Вторую дозу Гутерреш получит позже
Twitter/Antonio Guterre

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделал прививку от коронавируса. Об этом он сам сообщил на своей странице в Twitter.

"Я получил сегодня первую дозу вакцины от COVID-19. Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ людей к вакцине во всем мире", - написал генсек ООН в соцсети.

По сообщениям СМИ, 71-летнему Гутеррешу ввели вакцину Moderna в одной из клиник Нью-Йорка.

Вторую дозу препарата главе всемирной организации введут через некоторое время.

Twitter/Ant'onio Guterre 
 

Ранее генсек ООН назвал 2020-й "годом смерти и отчаяния".

Накануне стало известно, что прививку от коронавируса сделал Вселенский патриарх Варфоломей. Его вакцинировали в Стамбуле.
 

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Теги: вакцина, вакцинация, прививки, Коронавирус, генсек оон, Антониу Гутерреш
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Источник: korrespondent.net

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