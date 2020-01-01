Еврокомиссия разрешила использовать вакцину AstraZeneca

Вакцина компании AstraZeneca двумя дозами будет предоставляться лицам в возрасте от 18 лет.

Препарат от AstraZeneca стал уже третьей вакциной, получившей одобрение в ЕС Depositphotos

Еврокомиссия разрешила использование на рынке Евросоюза третьей вакцины против коронавируса COVID-19 – теперь от шведско-британской компании AstraZeneca. Об этом сообщила презиент ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter в пятницу, 29 января.

"Мы только что разрешили применять вакцину AstraZeneca на рынке ЕС после положительной оценки этого препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Я ожидаю, что компания доставит 400 миллионов доз, как и было договорено", – написала она.

В коммюнике Еврокомиссии указано, что вакцина AstraZeneca двумя дозами будет предоставляться лицам в возрасте от 18 лет. Однако в документе указано, что по результатам испытаний препарата EMA не получило достаточно данных о степени его эффективности для лиц старше 55 лет. Тем не менее, эксперты организации на основании имеющихся данных по этим возрастным группам и опыта применения других вакцин заключили, что препарат AstraZeneca можно давать пожилым людям.

Вакцина от AstraZeneca стала уже третьей, получившей одобрение в ЕС. До этого европейский регулятор сертифицировал препараты производства компаний Pfizer / BioNTech и Moderna.

Ранее Евросоюз опубликовал отредактированный контракт с AstraZeneca на приобретение вакцины от коронавируса.

Напомним, в AstraZeneca заявили, что отстают от графика производства COVID-вакцины на два месяца. На бельгийском заводе, на котором производят препарат, возникла проблема с фильтрацией вакцины перед ее разливом в ампулы.

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