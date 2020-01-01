COVID-19: в мире впервые 100 тысяч жертв за неделю

Четверть всех смертей от коронавируса за неделю приходится на США, где ежедневно умирают около 3,5 тыс. человек.

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире резко снизилась, но смертность выросла до максимальных значений – впервые за семь дней умерли более 100 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 29 января.

Так, впервые с середины октября за неделю в мире заразились менее 4 млн человек. Число подтвержденных случаев составило 3,98 млн – на 10% меньше, чем за предыдущие семь дней.

На этой неделе количество заразившихся превысило 100 млн. Таким образом, с коронавирусом столкнулся уже каждый 75-й житель планеты.

Вылечились по меньшей мере 73 млн человек. Болеют около 26 млн, однако эта информация является неполной – некоторые страны не публикуют соответствующую статистику.

Заболеваемость падает в странах с наибольшим количеством заболевших. В США показатель с начала года упал вдвое: если в начале января там выявляли более 300 тыс. инфицированных в сутки, то сейчас – чуть более 160 тыс. В Индии подтверждают 10-12 тыс. случаев в день – в четыре раза меньше, чем в конце ноября. В Бразилии спад менее явный – пока там ежедневно выявляют свыше 50 тыс. заразившихся.

В Европе очередной подъем заболеваемости удалось остановить в Италии, где подтверждают в 1,6 раза меньше случаев заражения в сутки, чем в начале года, а также Великобритании и Чехии, где распространение инфекции за тот же период замедлилось вдвое.

На фоне снижения заболеваемости коронавирусом растет смертность из-за нее: за последние семь дней в мире умерли 102,1 тыс. заразившихся, на 8 тыс. больше, чем за предыдущие. Показатель летальности увеличился – с 2,14% до 2,16%.

Четверть всех смертей за неделю приходится на США, где ежедневно умирают около 3,5 тыс. человек. За семь дней в стране зарегистрировали на 15% больше летальных исходов, чем неделей ранее. Однако летальность в США ниже средней по миру – 1,7%.

В Мексике показатель предыдущей недели был превышен примерно на 25%. Число умерших возросло на 9,2 тыс. и превысило 155 тыс. – это 8,5% всех заболевших. По летальности Мексика уступает только Йемену, где умерли почти 30% заразившихся, но достоверность статистики из последней страны вызывает сомнения.

В Великобритании вторую неделю подряд регистрируют 8,5 тыс. смертей – это соответствует пиковым значениям конца июля. Летальность достигает 2,8%.

В Бразилии ежедневно из-за коронавируса умирает около 1 тыс. человек – это максимум с начала пандемии. Однако на фоне высокой заболеваемости снижается летальность: в начале октября она превышала 3%, а сейчас опустилась до 2,5%.

Напомним, сегодня в Украине сократился суточный прирост COVID-19. Выявили 5 181 случаев заражения, что на несколько сотен меньше, чем днем ранее. При этом более 11 тысяч украинцев выздоровели. Также 128 человек скончалось.

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