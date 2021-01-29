В Хорватии после землетрясений появились пропасти

За последний месяц в стране произошло около полутысячи подземных толчков, которые разредили почву.

После мощных землетрясений в центральной части Хорватии не утихают подземные толчки и образуются огромные пропасти, сообщает ТСН.

Как известно, мощное шестибалльное землетрясение всколыхнуло регион в конце декабря.

С тех пор в нем зафиксировали более 500 подземных толчков, магнитуда которых превышала один балл по шкале Рихтера. Они вызвали разрежения почвы, из-за которого образуются пропасти.

Хорватские города до сих пор приходят в себя от последствий декабрьских землетрясений, которые забрали семь жизней, ранения получили 25 человек.

Напомним, сильнейшее землетрясение в Хорватии произошло 29 декабря, однако подземные толчки продолжались несколько дней. Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности города Петрина и Сисак. В некоторых регионах страны объявили чрезвычайное положение.

31 декабря Евросоюз включил свой механизм гражданской защиты для оказания помощи Хорватии.

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