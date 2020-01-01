ВОЗ призывает страны поделиться вакцинами с COVAX

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены запретом Европейского союза на экспорт вакцин.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал страны, которые уже получили вакцину от коронавируса помочь глобальному механизму COVAX. Об этом шла речь на заседании ВОЗ в пятницу, 29 января, сообщает пресс-служба организации.

"Мы просим те правительства, которые уже получили поставки COVID-вакцин для прививки своих медработников и пожилых людей, поделиться избыточными дозами с COVAX, чтобы другие страны могли делать то же самое", - отметил гендиректор ВОЗ.

В свою очередь помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао выразила обеспокоена решением Европейского союза о запрете на экспорт вакцин от COVID-19 без специального разрешения от стран ЕС. Она подчеркнула, что подобные меры не идут на пользу мировому здравоохранению.

"Вызывает большую обеспокоенность ситуация, когда какая-либо страна или блок принимает решение об ограничении экспорта продукции, которая представляет собой глобальное благо", - заявила она.

По словам Симао, продукция для борьбы с COVID в настоящее время поступает из разных точек мира. Так, например, активные составляющие производства вакцин могут присылать из Китая, а производственные мощности при этом находиться на территории европейских стран.

Она отметила, что задачей мирового сообщества является поставка вакцин на справедливой основе, так же как и других материалов для производства препаратов.

Напомним, Еврокомиссия ограничила экспорт вакцины от коронавируса из Евросоюза. Однако, для Украины сделали исключение, так как она является членом программы Восточного партнерства.

Также сообщалось, что Еврокомиссия хочет помочь Украине с вакцинами, пока они не будут доступны через механизм COVAX.

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