Франция запрещает въезд из стран за пределами ЕС

А условием въезда во Францию для путешественников из всех стран ЕС будет обязательный негативный ПЦР-тест на коронавирус,.

Франция закрывает свои границы для всех путешественников, прибывающих из стран за пределами ЕС. Об этом на вечернем брифинге в пятницу, 29 января объявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

Запрет начнет действовать в воскресенье, 31 января.

Французские власти после обсуждений приняли решение пока воздержаться от введения в стране нового карантина, но ужесточают ряд ограничительных мер.

"Въезд во Францию и выезд с нашей территории в страны за пределами Евросоюза будет запрещен за исключением веских мотивов", - сказал Кастекс. По его словам, эта норма вступит в силу с воскресенья.

Глава французского правительства отметил, что условием въезда во Францию из всех стран ЕС будет обязательный негативный ПЦР-тест на коронавирус, исключение будут сделаны для работников, проживающих на приграничных территориях. Все перемещения с материковой части Франции на ее заморские территории будут допустимы лишь по веским мотивам, сказал Кастекс.

Ранее сообщалось, что Франция готовится к третьему локдауну, который "продлится не менее трех недель". Перед этим Франция ужесточила правила въезда в страну. Въезжающих в страну из стран ЕС обязали предварительно сдать тест на наличие коронавируса COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы.

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