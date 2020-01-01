Движение Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию

Участникам движения удалось мобилизовать людей из всех социальных групп, а не только афроамериканцев, что отличало Black Lives Matter от предшественников.

Движение против расизма Black Lives Matter было номинировано на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает The Guardian.

Норвежский парламентарий Петтер Эйде объяснил выдвижение тем, что движение вынудило страны за пределами США бороться с расизмом в своих собственных обществах:

"Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся не только в Америке, но также и в Европе и Азии, это усиление конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью. Активисты добились огромного успеха в повышении глобальной осознанности и осведомленности о расовой несправедливости", - считает Эйде.

Он добавил, что участникам движения удалось мобилизовать людей из всех социальных групп, а не только афроамериканцев. И этим движение отличалось от своих предшественников.

Движение Black Lives Matter активизировалось в США в конце мая 2020 года после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания.

Также сообщалось, что в Вашингтоне участок улицы, ведущей к Белому дому, назвали в честь движения Black Lives Matter.

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