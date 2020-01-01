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Движение Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию

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Участникам движения удалось мобилизовать людей из всех социальных групп, а не только афроамериканцев, что отличало Black Lives Matter от предшественников.
Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию
Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию

Движение против расизма Black Lives Matter было номинировано на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом в пятницу, 29 января,  сообщает The Guardian.

Норвежский парламентарий Петтер Эйде объяснил выдвижение тем, что движение вынудило страны за пределами США бороться с расизмом в своих собственных обществах:

"Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся не только в Америке, но также и в Европе и Азии, это усиление конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью. Активисты добились огромного успеха в повышении глобальной осознанности и осведомленности о расовой несправедливости", - считает Эйде.

Он добавил, что участникам движения удалось мобилизовать людей из всех социальных групп, а не только афроамериканцев. И этим движение отличалось от своих предшественников.

Движение Black Lives Matter активизировалось в США в конце мая 2020 года после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания.

Также сообщалось, что в Вашингтоне участок улицы, ведущей к Белому дому, назвали в честь движения Black Lives Matter.

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Теги: США, номинация, премия, расизм, движение, Нобелевская премия
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Источник: korrespondent.net

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