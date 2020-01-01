Spotify научат распознавать настроение пользователя

Это должно помочь лучше подбирать музыку под вкусы польщователя. Технология будет учитывать интонацию, стресс и ритм голоса.

Сервис потокового аудио Spotify запатентовал новую технологию распознавания речи пользователя, который будет встроен в алгоритм рекомендаций музыки, сообщает Independent.

Отмечается, что программа должна помочь с определением его эмоционального состояния, пола, возраста либо акцента.

Технология распознавания будет использовать информацию об "интонации, стрессе, ритме и других единицах языка" при анализе голоса.

Spotify разработал эту технологию, поскольку просьба пользователей предоставлять личную информацию о том, что им нравится или наоборот, требует от них "скучного ввода ответов на несколько запросов, чтобы система могла определить вкусы пользователя".

По мнению представителей компании, необходим совсем другой подход к сбору данных, чтобы человеческая деятельность была "по крайней мере частично устранена".

Компания подала заявку на патент в 2018 году, но он был утвержден аж 12 января 2021 года.

Spotify - интернет-сервис потокового аудио (стриминговый сервис), который позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции. Сервис доступен на рынках 92 стран.

К слову, в Украине Spotify начал работать лишь в середине июля прошлого года.

Изменил музыкальный мир. Spotify теперь в Украине

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