Ситуацию с Навальным обсудят на Совбезе ООН

Обсуждение пройдет в закрытом формате, официальная тема - попытка отравления Навального в 2020 году. Вероятно, что также будет рассматриваться и его нынешний арест.

Ситуацию с арестованным в России оппозиционнером Алексеем Навальным обсудят на заседании Совета Безопасности ООН. Неформальное заседание намечено на 3 февраля, сообщает DW.

Отмечается, что обсуждение пройдет в закрытом формате, официальная тема - попытка отравления Навального в 2020 году. Некоторые члены Совбеза, предположительно, затронут и нынешнее положение политика.

Неформальный статус мероприятия предполагает, что любой член Совбеза может высказываться и предлагать темы для обсуждения, а Россия не может этому воспрепятствовать.

Ранее министры иностранных дел стран Большой семерки (G7), а также глава дипломатии ЕС выступили с совместным заявлением с требованием освободить российского Навального.

Напомним, что Белый дом призвал Кремль освободить Алексея Навального и других россиян, задержанных на акциях протеста в десятках российских городов.

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