Ситуацию с Навальным обсудят на Совбезе ООН
Ситуацию с арестованным в России оппозиционнером Алексеем Навальным обсудят на заседании Совета Безопасности ООН. Неформальное заседание намечено на 3 февраля, сообщает DW.
Отмечается, что обсуждение пройдет в закрытом формате, официальная тема - попытка отравления Навального в 2020 году. Некоторые члены Совбеза, предположительно, затронут и нынешнее положение политика.
Неформальный статус мероприятия предполагает, что любой член Совбеза может высказываться и предлагать темы для обсуждения, а Россия не может этому воспрепятствовать.
Ранее министры иностранных дел стран Большой семерки (G7), а также глава дипломатии ЕС выступили с совместным заявлением с требованием освободить российского Навального.
Напомним, что Белый дом призвал Кремль освободить Алексея Навального и других россиян, задержанных на акциях протеста в десятках российских городов.
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