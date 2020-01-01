Британия дала отпор попыткам ЕК блокировать поставки вакцины

Дипломаты Великобритании заставили Еврокомиссию отказаться от намерения запретить поставки вакцины в Северную Ирландию.

Еврокомиссия вечером в пятницу, 29 января, отказалась от намерения запретить поставки вакцины от коронавируса в Северную Ирландию, которая является частью Соединенного Королевства, в рамках введения в действие механизма по надзору за поставками вакцин за пределы сообщества. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении ЕК.

Так, в Северной Ирландии попытку ЕС блокировать экспорт вакцин назвали "враждебным актом", а правительство Великобритании предприняло мощное дипломатическое наступление на Еврокомиссию, которое увенчалось успехом.

"Отвечая на недостаток прозрачности экспорта вакцин за пределы ЕС, Еврокомиссия запустила механизм, который требует, чтобы этот экспорт осуществлялся только с разрешения государств сообщества. В процессе завершения подготовки этого механизма Еврокомиссия гарантирует, что протокол (о прозрачности границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией в рамках соглашения о Brexit) не будет затронут. Еврокомиссия не вводит в действие предохранительные меры", - говорится в заявлении.

В то же время Еврокомиссия предупредила, что применит "все имеющиеся в ее распоряжении меры, если будут происходить злоупотребления правилами экспорта вакцин".

Напомним, Еврокомиссия ограничила экспорт вакцины от коронавируса из Евросоюза. Однако, для Украины сделали исключение, так как она является членом программы Восточного партнерства.

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