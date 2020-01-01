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Чехия закрыла границы для иностранцев

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Ограничения будут действовать до 15 февраля. До этой даты попасть в страну можно будет лишь по уважительным причинам.
Чехия на две недели закрыла границы
Чехия на две недели закрыла границы
Getty Images

Власти Чехии с субботы, 30 января, из-за пандемии закрыли границы для иностранцев. Попасть в страну теперь можно только в случае крайней необходимости, сообщает Чешское радио.

Отмечается, что въезд в страну будет разрешен только тем иностранцам, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в Чехии. Также пересекать границу можно будет при необходимости посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах.

Ограничение будет действовать до 15 февраля.

По состоянию на 29 января Чехия 20 в мире по количеству диагностированных случаев COVID-19. Сейчас в стране 972 тысячи случаев болезни, 859 больных уже выздоровели, 16 072 умерло.

Напомним, а середине января Чехия вышла на первое место среди стран Евросоюза по числу заболевших коронавирусом в пересчете на население. 

Сегодня также сообщалось, что Франция запрещает въезд из стран за пределами ЕС. А для путешественников из всех стран ЕС будет обязательный негативный ПЦР-тест на коронавирус.

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Теги: граница, Чехия, пандемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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