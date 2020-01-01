На Кубе разбился вертолет: пятеро погибших
На Кубе военный вертолет столкнулся с возвышенностью на востоке страны, в результате чего пять человек погибли. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает издание Cuba Debate со ссылкой на министерство революционных вооруженных сил.
Отмечается, что крушение произошло в пятницу утром по местному времени. Вертолет следовал из провинции Ольгин в Гуантанамо. Он врезался в "возвышенность". Пять членов экипажа погибли.
Комиссия министерства революционных вооруженных сил расследует причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что в России вертолет Ми-8 разбил хвост о здание аэропорта. В Сети появилось видео, на котором видно, что у вертолета разрушена хвостовая часть и погнуты лопасти рулевого винта.
Перед этим в Южно-Африканской Республике при крушении вертолета погибли пять медиков.
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