На Кубе разбился вертолет: пятеро погибших

На востоке страны потерпел крушение военный вертолет. В аварии погибло пять человек экипажа.

На Кубе военный вертолет столкнулся с возвышенностью на востоке страны, в результате чего пять человек погибли. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает издание Cuba Debate со ссылкой на министерство революционных вооруженных сил.

Отмечается, что крушение произошло в пятницу утром по местному времени. Вертолет следовал из провинции Ольгин в Гуантанамо. Он врезался в "возвышенность". Пять членов экипажа погибли.

Комиссия министерства революционных вооруженных сил расследует причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в России вертолет Ми-8 разбил хвост о здание аэропорта. В Сети появилось видео, на котором видно, что у вертолета разрушена хвостовая часть и погнуты лопасти рулевого винта.

Перед этим в Южно-Африканской Республике при крушении вертолета погибли пять медиков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet