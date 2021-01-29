В Ираке ликвидирован главарь "Исламского государства"

Готовившаяся несколько месяцев операция состоялась 27 января в районе города Киркук. Ликвидированы 10 боевиков ИГИЛ.

Международная коалиция продолжает боевые действия против ИГИЛ Скриншот из видео

В Ираке в результате авиаудара международной коалиции во главе с США ликвидирован один из главарей группировки "Исламское государство", сообщает The New York Times.

В результате операции, проведенной 27 января в районе города Киркук, убит Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи, также известный как Абу Ясир.

Также погибли еще девять боевиков ИГ.

В операции участвовали службы безопасности Ирака. Отмечается, что операция готовилась несколько месяцев.

Аль-Иссауи руководил действиями боевиков "Исламского государства" в Ираке и пытался восстановить влияние группировки в стране.

Напомним, в сентябре прошлого года в Ираке ликвидировали одного из главных финансистов "Исламского государства", захватив также в плен ее главаря.

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