COVID-19: в мире введено уже 85 млн доз вакцин

Лидером по вакцинации нааселения от коронавируса остается Израиль - почти 49 доз на 100 человек.

В США вакцинацию проводят даже в барах

По состоянию на конец января в мире введено более 84,9 млн доз вакцины от коронавируса, что соответствует 1,1 дозе на каждые 100 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Our World in Data.

На первом месте по скорости вакцинации населения как и прежде остается Израиль: на каждые 100 человек там вводятся 48,9 дозы.

Между континентами также существует существенный разрыв. Программы вакцинации в Африке еще не запущены, а в Северной Америке уже введено 4,7 дозы на 100 человек.

Менее богатые страны полагаются на программу COVAX, по которой до конца года они должны получить 2 млрд доз.

Согласно информации сайта, по всему миру вводят восемь различных вакцин. Вакцина Pfizer-BioNTech, эффективность которой составляет 95%, в настоящее время используется в 49 странах. Еще несколько стран одобрили вакцины, но пока не начали их введение. Все эти вакцины для полной защиты предполагают введение двух доз.

Отметим, власти Украины обещают, что начнут вакцинацию от коронавируса в середине февраля. Опубликован план вакцинации до конца года.

При этом пока Украина не получила ни одной партии вакцин.

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