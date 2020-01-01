В Болгарии арестована банда с паспортом Сталлоне

Банда сбывала фальшивые документы и деньги в балканских странах.

Болгарские власти разоблачили банду фальшивомонетчиков, которые использовали поддельный болгарский паспорт с фотографией американского актера Сильвестра Сталлоне в качестве образца.

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В пятницу прокуратура предъявила обвинения четырем болгарам, подозреваемым в причастности к организованной преступной группировке, изготовлению и распространению фальшивых документов и долларовых и евро банкнот в балканских странах.

Все четверо были арестованы после того, как печатные станки и оборудование для производства поддельных банкнот и документов были обнаружены после обыска в 30 местах по всей Болгарии в ходе совместной операции с Европолом и Секретной службой США.

Во время обыска в квартире в южном городе Пловдив полиция изъяла большое количество высококачественных поддельных евро и долларовых купюр, а также поддельные болгарские удостоверения личности и водительские права.

"Офицеры также изъяли болгарский паспорт с фотографией известного американского актера, который был использован в качестве образца для демонстрации клиентам высокого качества их контрафактной продукции", - говорится в заявлении прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что