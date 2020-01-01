В Индии прогремел взрыв возле посольства Израиля

У здания израильского диппредставительства в столице Индии взорвалось самодельное взрывное устройство.

Ответственность за взрыв никто не взял соцсети

В центре Нью-Дели прогремел взрыв у посольства Израиля. Как сообщили в МИД Израиля, никто не пострадал.

По данным израильских СМИ, взрывное устройство было самодельным.

"Мы очень серьезно к этому относимся. Инцидент расследуется и мы не будем жалеть усилий для поиска виновников", - заявил министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар после разговора с израильским коллегой.

В МИД Израиля добавили, что глава МИД Габи Ашкенази приказал принять все необходимые меры безопасности.

Ранее в столице Афганистана Кабуле была подорвана бронированная автомашина посольства Италии, на которой в диппредставительство доставляются местные сотрудники.

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