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В Индии прогремел взрыв возле посольства Израиля

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У здания израильского диппредставительства в столице Индии взорвалось самодельное взрывное устройство.
Ответственность за взрыв никто не взял
Ответственность за взрыв никто не взял
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В центре Нью-Дели прогремел взрыв у посольства Израиля. Как сообщили в МИД Израиля, никто не пострадал.

По данным израильских СМИ, взрывное устройство было самодельным.

"Мы очень серьезно к этому относимся. Инцидент расследуется и мы не будем жалеть усилий для поиска виновников", - заявил министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар после разговора с израильским коллегой.

В МИД Израиля добавили, что глава МИД Габи Ашкенази приказал принять все необходимые меры безопасности.

Ранее в столице Афганистана Кабуле была подорвана бронированная автомашина посольства Италии, на которой в диппредставительство доставляются местные сотрудники.

 

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Теги: Израиль, Индия, взрыв, посольство
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Источник: korrespondent.net

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