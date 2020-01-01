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В мире более двух млн умерших от коронавируса

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Всего заболевших 102,6 млн.
Число заболевших превысило 102 млн
Число заболевших превысило 102 млн
EPA/UPG

На утро 30 января в мире зарегистрировано более 102,6 млн случаев заражения коронавирусом. Из них 2,2 млн летальных, выздоровели уже более 74.3 мле человек. Об этом сказано в данных Worldometer.

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Так, в мире выявлено 102 641 877 случаев заражения Covid-19. От последствий коронавируса умерли 2 216 584 человек, а выздоровели 74 342 758 человек.

Среди лидеров по количеству заболевших - США (26 512 193), Индия (10 734 026) и Бразилия (9 119 477).

Напомним,  ранее сообщалось, что прирост COVID-19 в Украине сокращается два дня.

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Теги: коронавирус, COVID-19
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