Японка десять лет хранила тело матери в морозилке

Женщина десять лет назад обнаружила свою мать умершей и чтобы не съезжать с квартиры хранила ее тело в холодильнике.

Тело обнаружили только после выселения женщины Скриншот из видео

В Японии арестовали женщину, в морозилке которой было найдено тело ее матери, сообщает BBC.

Арестованная Юми Ешино пояснила свой поступок тем, что, когда 10 лет назад нашла свою мать умершей, то спрятала ее тело в морозилку, так как не хотела уезжать из дома, в котором они жили.

Полиция сообщает, что не нашла видимых повреждений на трупе. Местные власти пока затрудняются определить причину смерти.

Мертвую женщину обнаружил уборщик, которого вызвали в квартиру после того, как Ешино выселили за неуплату.

Отметим, что в США женщина практически 11 лет хранила в морозилке тело своего умершего мужа. Его нашли только после смерти самой женщины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet