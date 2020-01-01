В России представителей TikTok, Facebook и Telegram вызвали на беседу
Роскомнадзор вызвал представителей соцсетй TikTok, Facebook, Telegram и ВКонтакте, чтобы объяснить, почему они не удалили призывы к участию в протестах, прошедших 23 января.
Нарушителям правил грозят штрафы и блокировки, сообщает Радио Свобода.
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По заявлению российского ведомства, соцсети и сервисы не удалили около 170 призывов к участию в несанкционированных акциях.
Также Роскомнадзор предупредил, что взыщет штрафов на миллионы рублей с шести крупнейших социальных сетей – Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ВКонтакте, Одноклассники, а также видеохостинга YouTube – за то, что они не удалили материалы по требованию властей. Якобы в таких материалах содержались призывы к несовершеннолетним участвовать в митингах против ареста Навального.
Напомним, на 31-е января сторонники российского оппозиционного политика планируют новые выступления.
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