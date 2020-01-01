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В России представителей TikTok, Facebook и Telegram вызвали на беседу

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От них требуют объяснится за неудаление постов, призывающих выйти на митинги.
Роскомнадзор требует удаления постов про акции протеста
Роскомнадзор требует удаления постов про акции протеста
habr.com

Роскомнадзор вызвал представителей соцсетй TikTok, Facebook, Telegram и ВКонтакте, чтобы объяснить, почему они не удалили призывы к участию в протестах, прошедших 23 января.

Нарушителям правил грозят штрафы и блокировки, сообщает Радио Свобода.

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По заявлению российского ведомства, соцсети и сервисы не удалили около 170 призывов к участию в несанкционированных акциях.

Также Роскомнадзор предупредил, что взыщет штрафов на миллионы рублей с шести крупнейших социальных сетей – Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ВКонтакте, Одноклассники, а также видеохостинга YouTube – за то, что они не удалили материалы по требованию властей. Якобы в таких материалах содержались призывы к несовершеннолетним участвовать в митингах против ареста Навального.

Напомним, на 31-е января сторонники российского оппозиционного политика планируют новые выступления.

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Теги: Навальный, Россия, Роскомндазор, соцсети
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