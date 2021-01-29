Зеленский ответил американскому каналу, злится ли он на Трампа

Завтра на телеканале НВО покажут интервью с украинским президентом. В анонсе показали вопрос про Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе Axios на американском телеканале HBO ответил на вопрос о том, злится ли он на экс-президента США Дональда Трампа.

Данный момент интервью канал опубликовал в качестве анонса интервью, кторое выйдет завтра.

"Я вижу, вы сердитесь на президента Трампа. Возможно, немного?" - спросил журналист.

"Немного", - ответил Зеленский.

.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”

Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H — Axios (@axios) January 29, 2021

Напомним, в США пытались объявить Трампу импичмент на основании его разговоров с Зеленским, в которых он якобы давил на украинского президента, требуя открыть дела на сына своего будущего конкурента на выборах Джо Байдена.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet