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Зеленский ответил американскому каналу, злится ли он на Трампа

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Завтра на телеканале НВО покажут интервью с украинским президентом. В анонсе показали вопрос про Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе Axios на американском телеканале HBO ответил на вопрос о том, злится ли он на экс-президента США Дональда Трампа.

Данный момент интервью канал опубликовал в качестве анонса интервью, кторое выйдет завтра.

"Я вижу, вы сердитесь на президента Трампа. Возможно, немного?" - спросил журналист.

"Немного", - ответил Зеленский.

 
Напомним, в США пытались объявить Трампу импичмент на основании его разговоров с Зеленским, в которых он якобы давил на украинского президента, требуя открыть дела на сына своего будущего конкурента на выборах Джо Байдена.
 
 

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Теги: Украина, США, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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