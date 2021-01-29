Зеленский ответил американскому каналу, злится ли он на Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе Axios на американском телеканале HBO ответил на вопрос о том, злится ли он на экс-президента США Дональда Трампа.
Данный момент интервью канал опубликовал в качестве анонса интервью, кторое выйдет завтра.
"Я вижу, вы сердитесь на президента Трампа. Возможно, немного?" - спросил журналист.
"Немного", - ответил Зеленский.
.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”— Axios (@axios) January 29, 2021
Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H
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