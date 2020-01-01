В Беларуси хотят запретить бело-красно-белый флаг
В пятницу вечером, 29 января, Белорусское телевидение сообщило, что Генеральная прокуратура приняла "коллективное обращение по поводу незарегистрированной символики".
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В материале говорилось, что "более 100 граждан Беларуси требуют включить бело-красно-белый флаг, который в годы Великой Отечественной войны стал символом зверств на белорусской земле, экстремистского характера. Соответственно, нужно запретить его для публичной демонстрации".
Также в материале есть ссылка на пресс-службу Генпрокуратуры, в которой отмечается, что обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке.
"С учетом работы, проделанной ранее Генпрокуратурой по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму, сейчас мы готовим пакет документов, признающих бело-красно-белый флаг и другие символы экстремистскими", - сказал официальный представитель Генпрокуратура Анжелика Курчаклу.
Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси ввели крупные штрафы за бело-красно-белые флаги.
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