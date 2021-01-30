У дворца Путина нашелся владелец
У особняка в Геленджике, который фигурировал в расследовании Алексей Навального, появился владелец. Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является конечным бенефициаром "дворца Путина" в Геленджике. Ротенберг заявил, что хочет сделать там апарт-отель.
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"Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Мы хотим построить там апарт-отель. Поэтому там достаточно большое количество комнат", - заявил бизнесмен в интервью Telegram-каналу Mash.
Ротенберг сказал, что объект был приобретен "несколько лет назад", но не раскрыл, что был предыдущим владельцем.
Также Ротенберг добавил, что неудовлетворен состоянием особняка и вложил деньги в его ремонт. Миллиардер сказал, что ему нравится отельный бизнес и у него есть еще объекты в Крыму и на Дальнем Востоке.
Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Песков заявил, что озвучивать имена владельцев "дворца" в Геленджике некорректно.
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