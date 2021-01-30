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У дворца Путина нашелся владелец

Комментариев: 8
Российский миллиардер заявил, что является бенефициаром дворца в Геленджике.
"Дворец Путина" в Геленджике
"Дворец Путина" в Геленджике
скриншот видео

У особняка в Геленджике, который фигурировал в расследовании Алексей Навального, появился владелец. Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является конечным бенефициаром "дворца Путина" в Геленджике. Ротенберг заявил, что хочет сделать там апарт-отель.

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"Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Мы хотим построить там апарт-отель. Поэтому там достаточно большое количество комнат", - заявил бизнесмен в интервью Telegram-каналу Mash.

Ротенберг сказал, что объект был приобретен "несколько лет назад", но не раскрыл, что был предыдущим владельцем.

Также Ротенберг добавил, что неудовлетворен состоянием особняка и вложил деньги в его ремонт. Миллиардер сказал, что ему нравится отельный бизнес и у него есть еще объекты в Крыму и на Дальнем Востоке.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Песков заявил, что озвучивать имена владельцев "дворца" в Геленджике некорректно.

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Теги: Ротенберг, Путин, дворец, Геленджик
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Комментариев (8)
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Vixerunt    30.01.2021, 15:53
Оценка:  +2
Vixerunt
Не нашёлся, а назначили; похоже этих кремлеблядей крепко прижали раз поняли что так не отмазаться.
WTF2wtf    30.01.2021, 15:46
Оценка:  +3
WTF2wtf
А Петров с Бошировым так надеялись,
что на них перепишут ...
Брюква_и_Клюква    30.01.2021, 15:30
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Прикольно. Ведь ни для кого не секрет. что братики Вротенберги являются конечными бенефициарами и самого Xyйла.
Свидома-Погань    30.01.2021, 15:27
Оценка:  -27
Свидома-Погань
Ну слава богу срачь дня на два хохлам обеспечен))
Свидома-Погань    30.01.2021, 15:35
Оценка:  -24
Свидома-Погань
две минуты и минус 23))))))))))
WTF2wtf    30.01.2021, 15:47
Оценка:  +1
WTF2wtf
Упоротый фашист оккупантов из раши вылезло ... гниль нацистская контуженая на шее у российских пенсионеров
WTF2wtf    30.01.2021, 15:03
Оценка:  +8
WTF2wtf
Построили за счет бюджета и подарили новому "банефициару" ? ))
WTF2wtf    30.01.2021, 15:04
Оценка:  +7
WTF2wtf
Это потому, что танки из шахт ... подтвердит любой ихтамнет и президент россии лично.
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