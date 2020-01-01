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В Сирии пять человек погибли и еще десятки ранены при взрыве машины

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Теракт произошел в Африне.
В городе взорвался автомобиль
В городе взорвался автомобиль
sana.sy

В занятом турецкими силами городе Африне погибли пять мирных жителей, в том числе ребенок, и более 13 человек получили ранения.

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Гражданские источники сообщили агентству SANA, что ​​в районе Аль-Синаа города Африн на северо-западе Алеппо взорвалась заминированная машина, в результате чего погибли мирные жители, в том числе ребенок, и было ранено более 13 человек, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Источники отметили, что сила взрыва нанесла большой ущерб микрорайону, который отличается большим количеством магазинов и густонаселенностью.

С марта 2018 года город занят турецкими войсками.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии прогремел взрыв возле посольства Израиля.

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Теги: Сирия, взрыв, теракт
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