Германия закрыла границы для пяти стран

За последние сутки в ФРГ умерли 794 человека, общее число летальных исходов составило 56 546. Выздоровели свыше 1,9 млн человек.

Германия ужесточили правила въезда в страну из-за распространения новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает DW.

В Германии запретили въезд на свою территорию туристов из Португалии, Ирландии, Великобритании, ЮАР и Бразилии с 30 января до 17 февраля.

Исключение сделали для граждан Германии, которые возвращаются в страну, и лиц с видом на жительство в Германии.

Ранее сообщалось, что власти Чехии с субботы, 30 января, из-за пандемии закрыли границы для иностранцев.