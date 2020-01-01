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Германия закрыла границы для пяти стран

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За последние сутки в ФРГ умерли 794 человека, общее число летальных исходов составило 56 546. Выздоровели свыше 1,9 млн человек.
Германия усилила правила въезда
Германия усилила правила въезда
DPA

Германия ужесточили правила въезда в страну из-за распространения новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает DW.

В Германии запретили въезд на свою территорию туристов из Португалии, Ирландии, Великобритании, ЮАР и Бразилии с 30 января до 17 февраля.

Исключение сделали для граждан Германии, которые возвращаются в страну, и лиц с видом на жительство в Германии.

Ранее сообщалось, что власти Чехии с субботы, 30 января, из-за пандемии закрыли границы для иностранцев.

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Теги: Германия, граница, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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