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В Карабахе открылся турецко-российский центр мониторинга

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В церемонии открытия приняли участие министр обороны Азербайджана, замминистра национальной обороны Турции, замминистра обороны РФ и другие уполномоченные лица.
Совместный турецко-российский мониторинговый центр по Карабаху
Совместный турецко-российский мониторинговый центр по Карабаху
Анадолу

В Нагорном Карабахе начал работу турецко-российский центр для мониторинга договоренностей. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Центр построен недалеко от селения Марзили Агдамского района Азербайджана. В церемонии открытия приняли участие министр обороны Азербайджана, замминистра национальной обороны Турции, замминистра обороны РФ и другие уполномоченные лица.

Представитель минобороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу сказал, что в задачи совместного турецко-российского мониторингового центра по Карабаху будет входить контроль за режимом прекращения огня, регистрация случаев нарушения режима прекращения огня, рассмотрение жалоб и проблем сторон, принятие мер по предотвращению нарушений.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики тела 31 армянского военного.

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Теги: Россия, Турция, фото, Азербайджан, мониторинг, нагорный карабах
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Источник: korrespondent.net

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