Байден призвал не затягивать с импичментом Трампа

Джо Байден всегда осознавал риски, что судебные слушания в Сенате по делу импичмента Трампа будут мешать текущей повестке дня.

Президент США Джо Байден призвал большинство в Сенате не затягивать процесс судебных слушаний по делу импичмента Дональду Трампу. Об этом сообщает The Hill.

"Послание президента Байдена лидерам Демократической партии в Сенате относительно будущего процесса импичмента экс-президенту Трампу является четким: пусть он будет кратковременным, нельзя позволить сорвать повестку дня", - сообщает издание.

Сообщается, что сам Байден никогда не был в восторге от идеи импичмента Трампу, хотя и не мешал этому процессу. Он всегда осознавал риски, что судебные слушания в Сенате по делу Трампа будут мешать процессам назначения должностных лиц в новую администрацию.

Ранее сообщалось, что в Сенате США не набирается достаточного количества голосов для объявления импичмента экс-президенту США Дональду Трампу.

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