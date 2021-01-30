В Париже протестующих разогнали водометами

Предлагаемый закон о всеобщей безопасности в течение нескольких недель вызывает резкую критику со стороны журналистов.

В Париже прошла акция протеста против закона о глобальной безопасности. Об этом сообщает BFMTV.

Акция протеста началась в 13:00 по местному времени. За час до начала комендантского часа, который начинается в 18:00, полиция попросила разойтись участников акции.

Протестующие бросали в полицейских бутылки, петарды и камни, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

Протестующие недовольны 24-й статьей этого закона, которая предусматривает штрафы за фото- и видеосъемку полицейских, если распространение этих кадров "угрожает физической или психической неприкосновенности".

Ранее сообщалось, что в Лиможе, Франция, около 1,5 млн жителей пригородов временно остались без связи, радио и телевидения из-за поджога вышки 5G.

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