Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Москве власти готовятся к акциям Навального

Комментариев: 0
Рекомендации о закрытии предусмотрены для кафе и магазинов, которые находятся в ста метрах от Лубянки.
Протесты в Москве
Протесты в Москве
DW

Власти Москвы рекомендовали закрыть магазины и кафе в центре города 31 января в связи с ожидающимися акциями в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает РБК.

Заместитель мэра Москвы Алексей Немерюк подчеркнул, что эти меры носят рекомендательный характер. По его словам, ГУМ, ЦУМ и ТЦ Охотный ряд приняли решение закрыться в этот день по собственной инициативе.

Также даны рекомендации о закрытии тем заведениям, которые находятся в радиусе ста метров от Лубянки. После 19:00 они смогут возобновить работу.

Ранее сообщалось, что в регионах России возбудили 20 уголовных дел по итогам массовых акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Москва, протесты, Навальный
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь