В Москве власти готовятся к акциям Навального

Рекомендации о закрытии предусмотрены для кафе и магазинов, которые находятся в ста метрах от Лубянки.

Власти Москвы рекомендовали закрыть магазины и кафе в центре города 31 января в связи с ожидающимися акциями в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает РБК.

Заместитель мэра Москвы Алексей Немерюк подчеркнул, что эти меры носят рекомендательный характер. По его словам, ГУМ, ЦУМ и ТЦ Охотный ряд приняли решение закрыться в этот день по собственной инициативе.

Также даны рекомендации о закрытии тем заведениям, которые находятся в радиусе ста метров от Лубянки. После 19:00 они смогут возобновить работу.

Ранее сообщалось, что в регионах России возбудили 20 уголовных дел по итогам массовых акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet