В Узбекистане выявлен "британский штамм" коронавируса

Новый штамм COVID-19 выявлен у десятилетней девочки, вернувшейся с семьей на самолете из ОАЭ.

В Узбекистане у десятилетней девочки выявлен так называемый "британский штамм" коронавируса. Девочка 23 января вместе с семьей вернулась из ОАЭ. Об этом сообщает местное издание Подробно.

"У 10-летней гражданки Узбекистана, прибывшей из ОАЭ, обнаружен "британский штамм" коронавируса. Это первый случай регистрации данного типа COVID-19 на территории страны", - сказал замминистра здравоохранения Баходир Юсупалиев.

По его словам, девочка направлена в инфекционную больницу, ее состояние удовлетворительное. У остальных членов семьи коронавирус не обнаружен, они находятся на домашнем карантине.

Ранее сообщалось, что ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский уверен, что британскую мутацию коронавируса уже завезли в Украину.

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