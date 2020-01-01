В курортном хорватском городе произошло массовое убийство

Двое жертв были родственниками. В полиции полагают, что имел место конфликт из-за бизнеса.

Убийство четырех человек произошло в городе Шибеник в Хорватии MUP-RH/twitter.com

В Хорватии в районе курортного города Шибеника, который расположен в центральной части Адриатического побережья, произошло убийство четырех человек, подозреваемый в преступлении мужчина также обнаружен мертвым. Об этом в субботу, 30 января, сообщает телеканал HRT.

"Около 13.00 по местному времени полиция обнаружила мужчину с огнестрельными ранениями в машине около торгового центра. На выезде из города затем обнаружили тела двух мужчин и женщины, также убитых из огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Как уточняет телеканал HRT, среди убитых был владелец местной торговой сети. Двое жертв состояли в родственных отношениях. Полиция предположила, что причиной убийств стал конфликт из-за бизнеса.

Правоохранительные органы вскоре после обнаружения тел распространили ориентировку на мужчину на сером автомобиле, которого заподозрили в совершении преступления. Позже представитель полиции Шибеник-Книнского уезда Шиме Павич сообщил, что подозреваемого нашли мертвым рядом с автомобилем.

При этом, как отмечают правоохранители, разглядеть детали преступления никому из очевидцев не удалось.

По предварительным данным, стрелявший в четырех человек, являлся партнером жертв по бизнесу.

Напомним, что ранее в США в перестрелке погибли пять человек. В расследовании инцидента задействована полиция, а также Федеральное бюро расследований США.

Также сообщалось, что в США мужчина совершил серию смертельных нападений. Вооруженный житель Чикаго застрелил как минимум трех человек и ранил еще четырех в разных местах города. В итоге стрелка ликвидировала полиция.

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