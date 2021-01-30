Власти ОАЭ анонсировали исторические изменения в законе о гражданстве

Данное решение привлечет больше талантливых кадров для развития страны, считают в правительстве.

Объединенные Арабские Эмираты дадут иностранцам возможность получить гражданство. Его смогут оформить инвесторы, ученые, врачи, художники и изобретатели. Об этом в субботу, 30 января, сообщает государственное новостное агентство WAM.

"Инвесторы, таланты в своей области и профессионалы, включая ученых, врачей, инженеров, художников, писателей и их семьи будут иметь право на натурализацию в соответствии с новой поправкой к закону о гражданстве", - заявил правитель Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

По его словам, кабинет министров ОАЭ, местные эмирские суды и исполнительные советы будут определять лиц, имеющих право на гражданство в соответствии с четкими критериями, установленными для каждой категории. Закон позволяет лицам, получившим паспорт, сохранять существующее гражданство.

Представители правительства ОАЭ отметили, что поправка "направлена на оценку талантов и компетенции и привлечение более светлых умов в эмиратское сообщество".

Иностранцы в ОАЭ, как правило, имеют возобновляемые визы, действительные только в течение нескольких лет, привязанных к трудоустройству. В последнее время правительство сделало визовую политику более гибкой, предлагая длительное пребывание для определенных типов инвесторов, студентов и профессионалов.

В прошлом году правительство расширило свою "золотую" визовую систему. которая предоставляет право на 10-летнее проживание в государстве Персидского залива некоторым специалистам и обладателям специальных дипломов.

В ОАЭ также растет сообщество богатых экспатриантов, которых привлекает режим низкого налогообложения, а также крупные проекты и туристические достопримечательности.

Как пишет Bloomberg, Эмираты стали первой страной Персидского залива, которая готова предоставлять гражданство иностранцам, тогда как ранее его могли получить только в качестве исключения, например, для работы на госслужбе. Издание отмечает, что граждане ОАЭ пользуются "щедрыми привилегиями", при этом страна более чем на 80% состоит из жителей других государств.

Напомним, в Беларуси одобрили внесение изменений в закон О гражданстве Республики Беларусь. Согласно изменениям, изменился срок постоянного проживания иностранца до подачи заявления о получении гражданства - с семи до пяти лет.

Напомним, с 17 июня 2020 года в РФ отменили обязательный экзамен по русскому языку для получения гражданства, если заявитель свободно им владеет. А с 24 июля заработала упрощенная процедура получения гражданства. По новым правилам, человек не обязан отказываться от прежнего гражданства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet