Прокуратура Парижа расследует избиение подростка-украинца
Парижская прокуратура начала судебное расследование по делу об избиении украинского подростка Юрия Крученика неподалеку от Эйфелевой башни. Об этом в субботу, 30 января, сообщает BFMTV.
Отмечается, что прокуратура начала следующую стадию расследования. Задержанным, которые оказались под стражей, готовят обвинения в попытке убийства, преступном сговоре с целью совершения преступления, групповом ограблении и насилии.
Известно, что после нападения па парня семерых задержанных отправили под стражу. Из них шестеро - несовершеннолетние. Еще двое подростков до 18 лет были помещены под судебный надзор.
Напомним, в Париже 21 января жестоко избили 15-летнего украинца. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он находился в искусственной коме, но сейчас понемногу идет на поправку.
Посольство Украины обратилось в прокуратуру Франции, и сейчас это дело расследуют.
Мэр Парижа Анн Идальго призвала правоохранителей провести эффективное расследование. А помощник президента страны Эммануэля Макрона встретился с мамой Юрия и выразил ей слова поддержки.
В сети появилось видео избиения украинского подростка. На кадрах видно, как подростка жестоко бьет группа людей.
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