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Прокуратура Парижа расследует избиение подростка-украинца

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Злоумышленники жестоко избили парня, камеры наблюдения зафиксировали, что преступники даже запрыгивали украинцу на голову.
Французская прокуратура начала судебное расследование избиения украинского подростка
Французская прокуратура начала судебное расследование избиения украинского подростка
facebook.com/Slavko Koutchinskiy

Парижская прокуратура начала судебное расследование по делу об избиении украинского подростка Юрия Крученика неподалеку от Эйфелевой башни. Об этом в субботу, 30 января, сообщает BFMTV.

Отмечается, что прокуратура начала следующую стадию расследования. Задержанным, которые оказались под стражей, готовят обвинения в попытке убийства, преступном сговоре с целью совершения преступления, групповом ограблении и насилии.

Известно, что после нападения па парня семерых задержанных отправили под стражу. Из них шестеро - несовершеннолетние. Еще двое подростков до 18 лет были помещены под судебный надзор. 

Напомним, в Париже 21 января жестоко избили 15-летнего украинца. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он находился в искусственной коме, но сейчас понемногу идет на поправку.

Посольство Украины обратилось в прокуратуру Франции, и сейчас это дело расследуют. 

Мэр Парижа Анн Идальго призвала правоохранителей провести эффективное расследование. А помощник президента страны Эммануэля Макрона встретился с мамой Юрия и выразил ей слова поддержки.

В сети появилось видео избиения украинского подростка. На кадрах видно, как подростка жестоко бьет группа людей.

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Теги: Франция, подростки, Париж, украинцы, прокуратура, избиение
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Источник: korrespondent.net

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