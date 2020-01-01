Во Франции поймали банду похитителей редкого вина

Многие из задержанных приходятся родственниками друг другу. При этом один из задержанных - гражданин Китая.

Французская полиция задержала семь человек, которые причастны к краже 1,6 тыс. бутылок вина в Брюже в пригороде Бордо. Об этом в субботу, 30 января, сообщил телеканал BFMTV.

По предварительным данным, кража произошла в сентябре 2020 года. Во время обыска у злоумышленников обнаружили 800 бутылок еще не проданного вина, среди которых оказались вина поместий Шато Латур, Шато О-Брион и Петрюс.

Полицейские арестовали четверых злоумышленников, три человека помещены под судебный контроль.

Отмечается, что часть нарушителей являются родственниками. Большинство задержанных уже попадали в поле зрения стражей порядка по ряду других преступлений средней тяжести.

Отметим, воровство редких марок вина во Франции - частое явление. Так, в 2007 году из магазина элитных вин в Бордо было украдено три тысячи бутылок марочных вин на общую сумму 600 тысяч евро. А 2019 году парижский ресторан понес убытки на такую же сумму, когда грабители вынесли 150 бутылок дорогого напитка.

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