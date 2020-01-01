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Во Франции поймали банду похитителей редкого вина

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Многие из задержанных приходятся родственниками друг другу. При этом один из задержанных - гражданин Китая.
Во Франции задержали семерых похитителей редких вин
Во Франции задержали семерых похитителей редких вин
Unsplash

Французская полиция задержала семь человек, которые причастны к краже 1,6 тыс. бутылок вина в Брюже в пригороде Бордо. Об этом в субботу, 30 января, сообщил телеканал BFMTV

По предварительным данным, кража произошла в сентябре 2020 года. Во время обыска у злоумышленников обнаружили 800 бутылок еще не проданного вина, среди которых оказались вина поместий Шато Латур, Шато О-Брион и Петрюс. 

Полицейские арестовали четверых злоумышленников, три человека помещены под судебный контроль.
 
Отмечается, что часть нарушителей являются родственниками. Большинство задержанных уже попадали в поле зрения стражей порядка по ряду других преступлений средней тяжести.
 
Отметим, воровство редких марок вина во Франции - частое явление. Так, в 2007 году из магазина элитных вин в Бордо было украдено три тысячи бутылок марочных вин на общую сумму 600 тысяч евро. А 2019 году парижский ресторан понес убытки на такую же сумму, когда грабители вынесли 150 бутылок дорогого напитка.
 
Напомним, во французском департаменте Сона и Луара на востоке страны неизвестные похитили из заведения Relais Ch^ateau сотни бутылок вина на 350 тысяч евро.
 
Также, леопард украл у отдыхающей пары бутылку вина и бокал. Хищник забрал себе то, что пара приготовила для романтического ужина на сафари-пикнике.
 
Ранее первый случай кражи вакцины от коронавирусной инфекции зафиксирован в Польше. 

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Теги: алкоголь, Франция, вино, кража, бутылки, воровство
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Источник: korrespondent.net

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