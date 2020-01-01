На Кубе в ущелье сорвался автобус, погибли люди

Тяжело раненых учителей госпитализировали из провинции Маябеке, где произошла авария, в столицу Кубы.

На Кубе сорвался в ущелье автобус с учителями, много погибших и раненых Havana.live

На Кубе съехал с шоссе и сорвался в ущелье автобус с 45 учителями, вследствие чего погибли по меньшей мере 10 человек и 24 получили ранения, некоторые в тяжелом состоянии. Об этом в субботу, 30 января, сообщает Reuters со ссылкой на заявление кубинского правительства.

Инцидент произошел в 40 километрах от кубинской столицы. Пассажирский автобус, в салоне которого находились 45 учителей, выехал из Гаваны и направился на восток острова. Учителя, вероятно, направлялись на карантин по COVID-19 в связи с ростом заболеваемости на Кубе.

В ходе движения автобус упал в овраг, в результате чего погибли десять человек, еще 24 получили травмы. Пострадавших госпитализировали. Местное телевидение опубликовало кадры с места происшествия, показав место падения автобуса и обломки в овраге.

Тяжело раненых учителей госпитализировали провинции Маябеке, где произошла авария, и в столицу Кубы.

Пока причины происшествия не сообщаются. По факту ДТП проводится расследование, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшей аварии.

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