Власти США начали расследование в отношении SpaceX

Очередной запуск прототипа Starship был запланирован на 28 января, однако FAA его отменила.

СМИ узнали о расследовании в связи с нарушением SpaceX Маска лицензии на запуск космических кораблей NASA Spaceflight

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска из-за нарушения лицензии на запуск космических кораблей. Поводом для разбирательства стал испытательный полёт ракеты Starship в декабре 2020 года, который закончился взрывом при посадке. Об этом в субботу, 30 января, сообщает The Verge со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По их информации, FAA начало расследование инцидента, которое затрагивает не только взрыв прототипа Starship при посадке, но и "отказ SpaceX придерживаться условий" запуска космических кораблей, обозначенных ведомством.

"Хотя мы признаем важность быстрых действий для стимулирования инноваций в коммерческой сфере, FAA не будет поступаться своей ответственностью по защите общественной безопасности", - заявил представитель ведомства Стив Кульм.

В то же время, он не уточнил, какие именно действия SpaceX нарушили лицензию FAA.

Очередное тестирование прототипа Starship должно было состояться 28 января, однако FAA запретила проводить этот запуск, поскольку чиновники рассматривали изменения, которые SpaceX внесла в свою заявку на лицензию, отметил один из собеседников The Verge. Глава компании Илон Маск болезненно отреагировал на отмену испытаний.

"В отличие от авиационного подразделения, с которым всё нормально, космическое подразделение FAA имеет принципиально неправильную нормативную базу. Их правила рассчитаны на несколько невозвратных запусков в год с нескольких государственных объектов. Следуя этим правилам, человечество никогда не доберётся до Марса", - написал миллиардер у себя в Twitter.

Космический корабль Starship сейчас находится на стадии разработки, отмечала SpaceX. Он представляют собой "полностью поддерживающую многоразовое использование систему транспортировки", разработанную для перевозки как людей, так и грузов "на орбиту Земли, Луну, Марс и еще дальше".

Напомним, американская частная космическая компания SpaceX осуществила самый массовый по числу полезных нагрузок запуск в истории космонавтики.

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