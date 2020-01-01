Байден расскажет о внешнеполитическом курсе США

Эта речь станет первым важным внешнеполитическим обращением Байдена с момента его вступления в должность.

NBC: 1 февраля Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США

Президент США Джозеф Байден в понедельник выступит с первой большой речью, в которой обрисует внешнеполитический курс страны. Такую информацию в субботу, 30 января, распространил телеканал NBC News, ссылаясь на собственный высокопоставленный источник.

Как сообщает источник, хозяин Белого дома должен изложить видение внешней политики, которая направлена на "восстановление места Америки в мире".

Телеканал отмечает, что не исключено, что выступление состоится во время запланированного на первое февраля визита Байдена в госдепартамент. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала, что президент намерен в понедельник встретиться с главой госдепа Энтони Блинкеном.

В начале недели от пресс-службы Кремля стало известно о разговоре двух президентов, в ходе которого поднимался вопрос Украины. Позже в Белом доме сообщили, что Байден заявил российскому президенту, что твердо настроен на поддержку суверенитета Украины со стороны США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet