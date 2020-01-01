Студент пытался провезти в Англию килограмм кокаина

Если бы один из контейнеров открылся, то последствия для мужчины могли оказаться фатальными, - заявили в полиции.

Студент из Бразилии 30-летний Луан Ирвинг душ Сантуш Монтейро попытался провести в Великобританию 100 пакетов с кокаином на общую сумму в 800 тысяч фунтов стрерлингов. Об этом в субботу, 30 января, сообщает издание Daily Star.

Отмечается, что злоумышленника в канун Рождества задержали в лондонском аэропорту Хитроу. Мужчина прибыл в Англию рейсом из Сан-Паулу.

Известно, что пытавшегося провести наркотики бразильца задержали еще до того, как рентгеновский снимок "показал ошеломляющее количество кокаина в его теле".

"Наркодилер проглотил в общей сложности килограмм наркотиков класса А", - говорится в сообщении.

По данным издания My London, Монтейро признал себя виновным, и 28 января решением Королевского суда Айлворта был приговорен к четырем годам и двум месяцам лишения свободы.

Операционный менеджер NCA Heathrow Ян Труби уточнил, что сотрудники национального агентства по противодействию преступлениями "столкнулись с невероятно опасным методом контрабанды".

"Если бы один из этих пакетов открылся, то последствия для мужчины могли оказаться фатальными", - пояснил Труби.

Правоохранители отметили, что бразилец был "важным звеном в цепочке от производителей и картелей в Южной Америке до уличных банд Великобритании, продающих эти наркотики".

Ранее сообщалось, что правоохранители Бельгии и Германии провели совместную операцию по разгрому наркокартеля, который занимался поставкой кокаина из Южной Америки в Европу.

Также, в Боснии и Герцеговине бывший наркоторговец Абдуллах Ильязович стал самым молодым избранным депутатом Совета округа Брчко.

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