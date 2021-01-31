Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Участников секс-вечеринки оштрафовали за несоблюдение дистанции

Комментариев: 1
Правоохранители прибыли на место массовой оргии под Парижем, когда та была в самом разгаре.
Полицейские конфисковали звуковое оборудование и алкоголь
Полицейские конфисковали звуковое оборудование и алкоголь
officelife.media

В пригороде Парижа около сотни человек устроили массовую оргию на складе.Стражи правопорядка прибыли по месту проведения вечеринки около 21.00, когда "действо было в полном разгаре". Об этом в субботу, 30 января, сообщает Metro.co.uk

Сообщается, что полицейские арестовали трех предположительных организаторов секс-вечеринки. Также, около ста человек были оштрафованы за нарушение мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

"Мероприятие нарушало комендантский час, а также были проблемы с масками и социальным дистанцированием", - пояснил представитель полиции.

Участники оргии не стали сопротивляться и препятствовать полицейским, которые также конфисковали звуковое оборудование и алкоголь.

Напомним, полиция поймала 300 человек на нелегальном рэйве на северо-востоке Лондона.

Ранее сообщалось, что Франция готовится к третьему локдауну, который "продлится не менее трех недель". Перед этим Франция ужесточила правила въезда в страну. Въезжающих в страну из стран ЕС обязали предварительно сдать тест на наличие коронавируса COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: секс, Франция, Париж, вечеринка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Himik    31.01.2021, 06:52
Оценка:  0
Himik
Чем дальше локдаун, тем мощнее оргии.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь