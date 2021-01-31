Участников секс-вечеринки оштрафовали за несоблюдение дистанции

Правоохранители прибыли на место массовой оргии под Парижем, когда та была в самом разгаре.

В пригороде Парижа около сотни человек устроили массовую оргию на складе.Стражи правопорядка прибыли по месту проведения вечеринки около 21.00, когда "действо было в полном разгаре". Об этом в субботу, 30 января, сообщает Metro.co.uk

Сообщается, что полицейские арестовали трех предположительных организаторов секс-вечеринки. Также, около ста человек были оштрафованы за нарушение мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

"Мероприятие нарушало комендантский час, а также были проблемы с масками и социальным дистанцированием", - пояснил представитель полиции.

Участники оргии не стали сопротивляться и препятствовать полицейским, которые также конфисковали звуковое оборудование и алкоголь.

Напомним, полиция поймала 300 человек на нелегальном рэйве на северо-востоке Лондона.

Ранее сообщалось, что Франция готовится к третьему локдауну, который "продлится не менее трех недель". Перед этим Франция ужесточила правила въезда в страну. Въезжающих в страну из стран ЕС обязали предварительно сдать тест на наличие коронавируса COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы.

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