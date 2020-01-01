От Трампа ушли главные адвокаты по импичменту - СМИ

Причиной ухода юристов стали разногласия по поводу стратегии защиты бывшего главы Белого дома.

Трамп остался без адвокатов по делу об импичменте

Несколько адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа покинули его команду накануне слушаний в Сенате дела о его импичменте, пишет Reuters и CNN, ссылаясь на источники 31 января.

От Трампа ушли двое адвокатов, которые должны были стать его главными защитниками по делу об импичменте - Бутч Бауэрс и Дебора Барбери. Также ушел адвокат Джош Ховард.

Как пишет CNN, причиной ухода юристов стали разногласия по поводу стратегии защиты Трампа. Экс-президент настаивал, чтобы адвокаты выстраивали свои аргументы на основании заявлений о фальсификациях на прошедших в ноябре выборах.

Собеседники издания рассказали, что адвокаты хотели строить защиту на самом факте незаконности импичмента после того, как Трамп покинул пост президента. Однако политик не согласился с этой стратегией.

Второй импичмент Трампу палата представителей Конгресса США объявила 13 января. Поводом для этого стали беспорядки в Вашингтоне, во время которых сторонники бывшего главы государства взяли штурмом здание Капитолия. Погибли пять человек. Демократы посчитали, что экс-президент подстрекал людей к беспорядкам.

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