От Трампа ушли главные адвокаты по импичменту - СМИ
Несколько адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа покинули его команду накануне слушаний в Сенате дела о его импичменте, пишет Reuters и CNN, ссылаясь на источники 31 января.
От Трампа ушли двое адвокатов, которые должны были стать его главными защитниками по делу об импичменте - Бутч Бауэрс и Дебора Барбери. Также ушел адвокат Джош Ховард.
Как пишет CNN, причиной ухода юристов стали разногласия по поводу стратегии защиты Трампа. Экс-президент настаивал, чтобы адвокаты выстраивали свои аргументы на основании заявлений о фальсификациях на прошедших в ноябре выборах.
Собеседники издания рассказали, что адвокаты хотели строить защиту на самом факте незаконности импичмента после того, как Трамп покинул пост президента. Однако политик не согласился с этой стратегией.
Второй импичмент Трампу палата представителей Конгресса США объявила 13 января. Поводом для этого стали беспорядки в Вашингтоне, во время которых сторонники бывшего главы государства взяли штурмом здание Капитолия. Погибли пять человек. Демократы посчитали, что экс-президент подстрекал людей к беспорядкам.
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