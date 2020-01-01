Конгрессмен заразился COVID после вакцинации

Политик прививался вакциной разработчиков Pfizer/BioNTech. Вторую дозу он получил до инаугурации.

Член Палаты представителей Конгресса США, демократ Стивен Линч заболел коронавирусной инфекцией после двух доз вакцины. Об этом заявила директор по связям с общественностью Линча Молли Роуз Тарпи, сообщает CBS.

"Пока у мистера Линча нет симптомов, и он чувствует себя хорошо", - сказала она, отметив, что конгрессмен уйдет на карантин и продолжит работать удаленно.

Политик прививался вакциной американо-немецких разработчиков Pfizer/BioNTech. Вторую дозу он получил до инаугурации президента США Джо Байдена, которая прошла 20 января. В то же время Линч сдал и отрицательный тест на коронавирус.

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На сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США говорится, что организму человека нужно время для выработки иммунитета к вирусу, поэтому можно заболеть COVID-19 непосредственно до или сразу после прививки.

Сама по себе ни одна вакцина, одобренная в Соединенных Штатах, спровоцировать заболевание не может, отмечается на сайте.

Ранее сообщалось, что в США сотрудники правоохранительных органов начали расследование в связи со смертью человека вскоре после вакцинации от коронавирусной инфекции.

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