В Японии выявили очаг "британского" коронавируса

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии достигло 388 тысяч. 64 из них - болеют мутантом из Британии.

В Японии выявили еще пять случаев заражения британским штаммом коронавируса - в Сайтаме и Токио. Первый очаг находится на рабочем месте у заболевших из Сайтама. Предполагается, что они заразились от мужчины, у которого коронавирус был выявлен ранее, сообщает Nikkei.

Всех новых больных госпитализировали. Им от 40 до 60 лет. Общее число заразившихся коронавирусом в Японии достигло 388 тысяч, 64 из них - болеют британским видом COVID-19.

Даже есть в маске. Япония ждет третью волну COVID

Мутировавшие штаммы коронавируса, появившиеся в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, в настоящее время распространяются по миру. Подробно о британском штамме в материале Более заразные и смертоносные.

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