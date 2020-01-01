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Аресты в Москве: Украина проверяет гражданство женщины, назвавшейся украинкой

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Задержанная в российской столице женщина представилась гражданкой Украины, но это еще надо доказать.
Женщину арестовали на 2 месяца
Женщину арестовали на 2 месяца
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Посольство Украины инициировало проверку по факту задержания в Москве, предположительно, украинки.

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Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Уточняется, что представительство Украины в Москве направило официальный запрос в правоохранительные органы РФ. Посольство выясняет, есть ли на самом деле украинский паспорт у женщины, задержанной во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Идет процесс по подтверждению украинского гражданства арестованного лица, также устанавливаются другие детали этого дела, - цитирует СМИ пресс-секретаря МИД.

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Отметим, что 23 января в Москве на митинге задержали 35-летнюю женщину, которая утверждала, что она родом из Украины. Фигурантка якобы, выступая в поддержку Алексея Навального, напала на полицейского. Российский суд 29 января взял арестованную под стражу на два месяца.

Напомним, ранее мы писали, что в Беларуси суд дал протестующему пять лет тюрьмы.

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Теги: протесты, митинг, Навальный, Москва, акция, задержание, гражданство
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