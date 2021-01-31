США не будут смягчать санкции для РФ из-за Крыма, - Посол

Также есть информация, что ограничения не собирается снимать Евросоюз.

Америка не намерена смягчать санкции в отношении России, которые ввели из-за аннексии Крыма.

Об этом в эфире телеканала Дождь заявил посол США в РФ Джон Салливан.

По крайней мере, ни США, ни наши союзники и партнеры точно не собираются ослаблять санкции, которые были назначены по итогам указанных событий, - отметил диппредставитель.

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Также посол добавил, что ЕС тоже поддерживает соответствующее решение. По словам Салливана, немецкий канцлер Ангела Меркель и лидер Франции Эмманюэль Макрон считают, что ограничения справедливы по отношению к Украине и ее народу.

Кроме того, дипломат рассказал, что США намерены продолжить вести диалог по вопросу временно оккупированного Донбасса. Американцы хотят поучаствовать в переговорах в различных форматах, включая “нормандский”.

Мы не добились весомых результатов за последние 6-7 лет, но это не освобождает нас от обязательств трудиться над достижением успеха. США не изменили подход к Украине и мнение о Минских соглашениях, - подчеркнул посол.

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Как известно, Кабмин, в свою очередь, увеличил количество санкций в отношении России. В частности, запрет наложен на российские авиакомпании. Владимир Зеленский также инициировал персональные санкции против РФ.

Напомним, ранее мы писали, что Байден расскажет о внешнеполитическом курсе США.

